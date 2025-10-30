ERGOLDING, LKR. LANDSHUT. Beamte des Rauschgiftkommissariats der Kriminalpolizeiinspektion Landshut haben am Mittwoch, 29.10.2025, eine größere Menge Marihuana und Cannabispflanzen sichergestellt.

Beim Vollzug eines richterlichen Durchsuchungsbeschluss haben die Ermittler bei einem 51-jährigen Deutschen in einem Einfamilienhaus rund 1,5 kg Cannabisdolden, die z. T. verkaufsfertig verpackt waren, sowie eine bislang nicht näher bekannte Menge Cannabisblätter sichergestellt. Gegen den Mann wird nun u. a. wegen Handels mit Cannabis ermittelt.

Veröffentlicht: 30.10.2025, 13.00 Uhr