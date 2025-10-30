DINGOLFING, GOTTFRIEDING, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat am Donnerstag, 30.10.2025, die Wohn- und Geschäftsräume eines 52-jährigen Mannes durchsucht.

Der 52-jährige Deutsche aus dem Landkreis Dingolfing-Landau soll im Verdacht stehen, einem 25-jährigen Italiener über mehrere Monate auf seinem Betriebsgelände im Landkreis Dingolfing- Landau eine Räumlichkeit für die Lagerung, dem Ab- und Umpacken von Betäubungsmitteln zur Verfügung gestellt zu haben. Zudem soll der Mann über längere Zeit Kokain von dem 25-Jährigen erworben zu haben.

Der 25-Jährige konnte bereits Anfang August 2025 in Dingolfing festgenommen werden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Der heutige Vollzug des richterlichen Durchsuchungsbeschluss war das Ergebnis mehrmonatiger intensiver Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Landshut. Im Zuge dessen gerieten vier weitere Männer in den Fokus der Ermittlungsbehörden, da diese dem 25-Jährigen beim Weiterverkauf des Rauschgifts behilflich gewesen sein sollen.

Bei der Durchsuchung der Wohnung von einem der Tatverdächtigen stellten die Beamten damals über 20 kg Amphetamin, rund 1 kg Heroin und etwa 1 kg Kokain und Bargeld sicher.

Bei der heutigen Durchsuchung sind neben einer geringen Menge Kokain, rund 100 Gramm Marihuana, div. PTB Waffen, eine scharfe Schusswaffe, allesamt in einem anderen Durchsuchungsobjekt, div. Datenträger sichergestellt werden. Eine aufgefundene Handgranate stellte sich nach Prüfung von Spezialkräften des Bayerischen Landeskriminalamtes (BLKA) als eine Attrappe heraus.

Veröffentlicht: 30.10.2025, 15.25 Uhr