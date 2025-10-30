NÜRNBERG. (1021) Am heutigen Donnerstagmorgen (30.10.2025) ereignete sich im Nürnberger Süden ein Verkehrsunfall, in den, neben dem verursachenden Lkw, noch weitere fünf Fahrzeuge verwickelt waren. Glücklicherweise zog sich lediglich eine der Beteiligten leichtere Verletzungen zu.



Gegen 07:30 Uhr befuhr der Fahrer eines Lkw (49, österreichisch) den Marthweg in Richtung Weiherhaus. Zeitgleich fuhren fünf Pkw-Fahrer in entgegengesetzter, stadteinwärtiger Richtung.

Etwa auf Höhe des Eibacher Forsts kam der Lkw-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Hierbei kollidierte er zunächst mit einer Sattelzugmaschine (Fahrer: 40, serbisch) und anschließend mit zwei entgegenkommenden Pkw (Audi, Fahrerin: 37, deutsch / Hyundai, Fahrerin: 37, deutsch). Durch den Anstoß am Hyundai wurde dieser gegen einen weiteren Pkw, BMW (Fahrer: 52, deutsch) geschleudert, welcher dann wiederum auf einen Mazda (Fahrerin: 56, serbisch) gedrückt wurde.

Bis auf die Fahrerin des Hyundai, welche ein HWS erlitt und in ein Krankenhaus gebracht wurde, blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden.

Beamte der Nürnberger Verkehrspolizei nahmen den Unfall vor Ort auf und ermitteln bzgl. der genauen Unfallursache. Im Rahmen der Unfallaufnahme war der Marthweg in beide Fahrtrichtungen (bis 10:25 Uhr) voll gesperrt.



Erstellt durch: Janine Mendel / mc