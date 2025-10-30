LAM. LKR. CHAM. Im Zusammenhang mit dem Fund eines toten Tierkadavers im Gemeindegebiet Lam, Landkreis Cham, sucht die Polizeiinspektion Bad Kötzting nach dem bislang unbekannten Wanderpaar, das den Kadaver ersten Erkenntnissen zufolge entdeckt und den Fund weitergemeldet haben soll.

Eine am Dienstag, 29. Oktober, durchgeführte Zeugenvernehmung ergab neue Hinweise auf die möglichen Erst-Entdecker. Demnach könnte es sich um einen Mann und eine Frau im Alter zwischen etwa 50 und 55 Jahren handeln, das sich am vergangenen Samstag im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 15 Uhr im Osserschutzhaus aufgehalten haben soll. Anschließend verließen die beiden das Schutzhaus wieder in unbekannte Richtung. Nach Zeugenaussagen war das Paar zuvor aus Richtung Rittsteig kommend auf dem Grenzkamm-Wanderweg in Richtung Großer Osser bzw. Osserschutzhaus unterwegs. Beide Personen sollen typische Wanderbekleidung mit Kapuzenanoraks getragen haben, die sie aufgrund des schlechten Wetters übergezogen hatten. Zudem könnten die beiden aufgrund ihres sprachlichen Dialekts aus dem Raum Landshut – Regensburg – Straubing stammen und somit nicht aus dem Landkreis Cham.

Die Polizeiinspektion Bad Kötzting bittet das beschriebene Paar sowie weitere Personen, die das beschriebene Paar kennen oder weiter sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09941 / 9431-0 zu melden.