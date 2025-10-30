WEYARN, LKR. MIESBACH. Am Dienstagnachmittag, den 28. Oktober 2025, wurde ein Wohnmobilfahrer auf einem Parkplatz neben der A8 von Polizeibeamten kontrolliert. Dabei konnten unter anderem über zwei Kilogramm Kokain aufgefunden und sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei Miesbach übernahm die weiteren Ermittlungen. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Am Dienstagnachmittag (28. Oktober 2025), gegen kurz nach 14 Uhr, stellten Beamte der Grenzpolizeistation Kreuth auf der A8 ein Wohnmobil fest, welches auf einem Parkplatz neben der Autobahn bei Weyarn zur polizeilichen Kontrolle angehalten wurde. Die geschulten Schleierfahnder lagen dabei genau richtig, denn im Rahmen der Kontrolle des 62-jährigen albanischen Fahrzeugführers und der anschließenden Durchsuchung des Wohnmobils konnten über zwei Kilogramm Kokain aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem befanden sich im Fahrzeuginneren eine geladene Schreckschusswaffe sowie ein gefälschter albanischer Polizeiausweis.

Noch vor Ort wurde der dringend Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Das Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Kriminalpolizeistation Miesbach übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die weiteren Ermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft München II stellte aufgrund des Sachverhalts Haftantrag gegen den 62-jährigen Tatverdächtigen. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ am darauffolgenden Mittwoch Haftbefehl und der Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts mehrerer Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz, dem Waffengesetz sowie dem Strafgesetzbuch dauern weiter an.