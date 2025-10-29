ILLERTISSEN. Am Mittwochabend, den 29.10.2025, fand im Vöhlinstadion die Zweitrundenpartie im DFB-Pokal zwischen dem FV Illertissen und dem 1. FC Magdeburg statt. Insgesamt wurden circa 4.200 Zuschauer im Stadion registriert, davon etwa 2.000 Gästefans. Während des Spielverlaufs kam es aus Sicht der Polizei zu keinen größeren sicherheitsrelevanten Zwischenfällen. Im Gästeblock wurden zeitweise pyrotechnische Gegenstände abgebrannt, welche polizeilich dokumentiert wurden. Nach Spielende, das der 1. FC Magdeburg mit 3:0 für sich entscheiden konnte, verließen einige Gästefans das Stadion in Richtung Innenstadt. Dabei kam es zu Sicherheitsstörungen, die polizeilich aufgenommen wurden und bei denen Einsatzkräfte tätig werden mussten. Die Vorfälle werden derzeit im Rahmen polizeilicher Ermittlungen weiterverfolgt.

