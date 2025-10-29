DETTINGEN AN DER ILLER / A7. Am Mittwochvormittag ereignete sich auf der BAB 7, Höhe Dettingen an der Iller, ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 31-jähriger Lkw-Fahrer war kurz vor 10.00 Uhr mit seinem Tanklastzug auf der Autobahn in Richtung Kassel unterwegs. Ein 21-jähriger Kraftfahrer saß am Steuer seines Kleintransporters und fuhr dem Tanklastzug, nach aktuellen Ermittlungen, ungebremst auf. Hierdurch wurde der Unfallverursacher in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Erolzheim konnte den eingeklemmten und schwer verletzten Fahrzeugführer bergen und ihn zur Versorgung an den Rettungsdienst übergeben. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Klinikum eingeliefert. Der Tanklastzug wurde durch den Aufprall am Auslaufstutzen beschädigt, wodurch Speiseöl auf die Fahrbahn gelangte. Die auslaufende Flüssigkeit sorgte für eine massive Verschmutzung der Fahrbahn, hierzu waren Reinigungsarbeiten notwendig die von einer Spezialfirma durchgeführt wurden. Aufgrund des auslaufenden Öl wurde das Wasserwirtschaftsamt Biberach fachlich beratend hinzugezogen. Durch die Unfallaufnahme und die Fahrbahnreinigung vor Ort ist die A 7 ab der AS Dettingen bis in die Abendstunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet, es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Die beiden verunfallten Kraftfahrzeuge mussten vor Ort durch zwei Abschleppunternehmer geborgen werden. Im Einsatz befand sich die Autobahnmeisterei Memmingen, die Freiwillige Feuerwehr Erolzheim, der Rettungsdienst mit einem Organisatorischen Leiter und zwei Rettungswagen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber aus Augsburg. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die APS Memmingen. Der entstandene Sachschaden lässt sich aktuell noch nicht beziffern. Die Ermittlungen dauern an. (APS Memmingen)