PP SCHWABEN SÜD/WEST. Mit Wirkung zum 15.11.2025 treten Änderungen in Bezug auf die Pressesofortinformation des PP Schwaben Süd/West in Kraft. Fortan erfolgt kein SMS-Versand der Pressesofortinformation mehr.

Mit Wirkung zum 15.11.2025 stellt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West den Versand der bisherigen Pressesofortinformation per SMS ein. Aufgrund stetig wachsender Mitgliederzahlen im Verteiler für Pressesofortmeldungen zeigte sich der SMS-Versand in den vergangenen Monaten vermehrt störanfällig. Vor diesem Hintergrund informiert das PP Schwaben Süd/West ab dem genannten Stichtag fortan ausschließlich per E-Mail über aktuelle und aufsehenerregende Ereignisse im Schutzbereich.

Medienschaffende, welche die Mediensofortinformation (MSI) des PP Schwaben Süd/West weiterhin oder künftig erhalten wollen, werden gebeten, eine aktuelle E-Mail-Adresse bis zum 10.11.2025 an die Pressestelle des PP Schwaben Süd/West zu übermitteln.

E-Mail: pp-sws.presse@polizei.bayern.de

Das PP Schwaben Süd/West bedankt sich für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).