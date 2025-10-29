In den vergangen Tagen brachten im Bereich des Polizeipräsidium Oberpfalz mehrere Personen einen sogenannten Anlagebetrug zur Anzeige. Bei diesem Phänomen nutzen die Betrüger das für Laien oft unübersichtliche Angebot an Finanzprodukten und bringen die gutgläubigen Anleger um ihr Erspartes.

Am Sonntag, 26. Oktober zeigte ein 39-Jähriger aus dem Landkreis Regensburg bei der Polizeiinspektion Neutraubling einen Anlagebetrug an. Seit Mitte September hatte er an eine Handelsplattform im Internet eine fünfstellige Summe überwiesen und angelegt. Als er sich seine vermeintliche Anlage auszahlen lassen wollte, wurde er durch einen bisher unbekannten Täter aufgefordert, erneut einen vierstelligen Betrag zu überweisen, um auf seine Erträge zugreifen zu können. Nachdem der Mann der Forderung der Betrüger nachkam, forderten diese jedoch erneut einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Der 39-Jährige ging daraufhin nicht mehr auf die Anweisungen der Unbekannten ein und meldete den Betrug bei der Polizeiinspektion Neutraubling. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ähnlich erging es einem 58-Jährigen aus dem Landkreis Neumarkt i.d.OPf.. Anfang Oktober investierte der Mann zunächst einen vierstelligen Betrag in Anlagen, die angeblich hohe Rendite versprachen. Auf das Anraten seiner vermeintlichen Kundenberater überwies der 58-jährige in den folgenden drei Wochen über 70.000 Euro auf ausländische Konten. Hierbei wurde er in mehreren Chatgruppen, sowie über eine App durch angebliche Experten betreut und immer wieder zu weiteren Zahlungen beeinflusst, bis der Mann den Vorgang schließlich bei der Polizeiinspektion Neumarkt i.d.OPf. zur Anzeige brachte. Die Ermittlungen liegen hier nun ebenfalls bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.

Auch die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat heute die Ermittlungen in einem Anlagebetrug mit hoher Schadenssumme übernommen. Ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Schwandorf wurde im August über eine Social-Media-Plattform auf ein angeblich rentables Aktiengeschäft aufmerksam. Über einen Link wurde er in eine Chatgruppe hinzugefügt. Dort wies ihn ein unbekannter Täter an, eine App zu installieren und ein Benutzerkonto anzulegen. Der 25-Jährige übertrug in den darauffolgenden Monaten eine Summe im unteren sechsstelligen Bereich auf diese App, um dort vermeintlich mit Aktien zu handeln. Dabei wurde ihm ein Gewinn von zwei Millionen Euro versprochen. Nachdem er diesen nie erhielt, erstattete er am Montag, 27. Oktober Anzeige bei der Polizeiinspektion Schwandorf.

Das Phänomen des Anlagebetrugs ist im Internet weit verbreitet. Die Polizei weist deshalb darauf hin, Geld ausschließlich seriösen Anbietern anzuvertrauen und gerade bei dem Versprechen hoher Renditen misstrauisch zu bleiben.

Hinweise der Polizei für schnelles Erkennen von Betrugsfällen: