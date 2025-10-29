INGOLSTADT. Am vergangenen Samstag wurde in Ingolstadt ein 51-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt. Vorangegangen war ein Streit mit seinem Mitbewohner, der durch die Polizei noch vor Ort festgenommen werden konnte. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 14:00 Uhr waren die Einsatzkräfte durch den Sicherheitsdienst einer Unterkunft am Franziskanerwasser über einen Streit zwischen zwei Männern informiert worden, bei der eine Person mit einem Messer bewaffnet sei. Vor Ort konnte ein 47-jähriger türkische Staatsbürger angetroffen und erst nach Androhung von Zwangsmitteln dazu bewegt werden, eine von ihm mitgeführte Stichwaffe wegzulegen.

Kurz darauf wurde bekannt, dass sein türkischer Mitbewohner durch einen Messerstich erheblich verletzt worden war. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und noch in der Nacht auf Sonntag notoperiert. Derzeit besteht keine Lebensgefahr.

Auf Anordnung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde der 47-Jährige zwischenzeitlich einem Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der Mann wurde daraufhin an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.