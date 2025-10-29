EBERSDORF B. COBURG, LKR. COBURG. Nach dem Brand eines Fahrzeugs auf einem Privatgrundstück Anfang Oktober ermittelt nun die Kriminalpolizei Coburg wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Im Zuge neuer Erkenntnisse ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Fremdeinwirkung. Die Ermittler bitten deshalb die Bevölkerung um Mithilfe.

Bereits am 8. Oktober 2025, gegen 18.20 Uhr, war über die Integrierte Leitstelle der Brand eines Kraftfahrzeugs auf einem Privatgrundstück in der Ebersdorfer Straße gemeldet worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Fahrzeug in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch löschen, jedoch wurden durch die Hitzeentwicklung fünf weitere, umliegende Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Zunächst gingen die Beamten der Polizei in Coburg von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Aufgrund des weiteren Ermittlungsverlaufs änderte sich diese Ersteinschätzung. Der Brandleider fand zwischenzeitlich auf seinem Grundstück ein Feuerzeug unbekannter Herkunft. Zudem war ein Benzinkanister, den er üblicherweise verschlossen aufbewahrt, geöffnet und halb entleert.

Aufgrund dieser Umstände stuft die Kriminalpolizei Coburg den Vorfall inzwischen als vorsätzliche Brandstiftung ein. Sie sicherten deshalb nochmals an mehreren Stellen DNA-Spuren und setzen für die weiteren Ermittlungen auch auf die Unterstützung aus der Bevölkerung.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet Personen, die am Mittwoch, 8. Oktober 2025 oder auch in den darauffolgenden Tagen im Bereich der Ebersdorfer Straße in Ebersdorf bei Coburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.