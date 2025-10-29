MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Unbekannte Täter machten sich in der Nacht zum Dienstag an mehreren Fahrzeugen eines Autohauses in der Thölauer Straße zu schaffen. Sie montierten die Kompletträder von Fahrzeugen ab und entwendeten diese. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen Montagabend, 16.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 8 Uhr, über den rückwärtigen Bereich des Grundstücks Zugang zum Gelände des betroffenen Autohauses. Hierzu zwickten sie den dortigen Maschendrahtzaun auf.

Im Anschluss montierten die Täter an fünf Neufahrzeugen die Kompletträder ab. Mindestens zwei weitere Fahrzeuge waren bereits für den Abtransport vorbereitet, an ihnen waren die Radmuttern gelockert. Um die Autos aufzubocken, nutzten die Täter Pflastersteine einer angrenzenden Werkstatt.

Der Entwendungsschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bereich der Thölauer Straße in Marktredwitz verdächtige Fahrzeuge, Personen oder Geräusche bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281 / 704-0 bei der Kriminalpolizei Hof zu melden.