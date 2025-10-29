MEMMINGEN. Am Mittwoch, 29.10.2025 brachen gegen 03:43 Uhr zwei Täter in ein Juweliergeschäft in der Maximilianstraße in Memmingen ein. Hierzu schlugen diese zunächst unter erheblicher Gewaltanwendung die Eingangstür zum Juweliergeschäft ein.

Da es den Tatverdächtigen dennoch nicht gelang, hierdurch in das Geschäft zu gelangen, schlugen diese im weiteren Verlauf ein Schaufenster mittels mitgebrachten Werkzeugs ein. Anschließend erbeuteten die Täter Schmuck mit Wert im unteren sechsstelligen Bereich und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Feststellungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-0 zu melden. (KPI Memmingen)