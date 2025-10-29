TITTMONING, LKR. TRAUNSTEIN. Am Dienstagnachmittag, 28. Oktober 2025, brannte eine als Bienenhaus genutzte Holzhütte in Tittmoning vollständig ab. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahm die Ermittlungen in dieser Sache und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Dienstag (28. Oktober 2025), gegen 15.50 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Traunstein eine Mitteilung über eine brennende Hütte in dem Waldgebiet bei Murschall in Tittmoning ein. Trotz des raschen und professionellen Eingreifens der Feuerwehreinsatzkräfte konnte die vollständige Zerstörung der Hütte nicht verhindert werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich Imker-Utensilien und zwei Bienenvölker in der Hütte.

Die ersten Maßnahmen vor Ort wurden durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Laufen getroffen. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein wird das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die Ermittlungen fortführen. Die Ursache des Brandes wird derzeit im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen untersucht.

Hierbei bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat am Dienstag, 28. Oktober 2025, zwischen 15.15 Uhr und 16.15 Uhr, im Bereich Murschall in Tittmoning verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt?

Wer hat im Vorfeld des Ereignisses in der genannten Region verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die zur Aufklärung der Brandursache beitragen könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer 0861/98730 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.