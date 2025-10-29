COBURG. Am Dienstagnachmittag übergab eine Seniorin in der Innenstadt nach einem Schockanruf Schmuck und Bargeld an einen unbekannten Abholer. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen.

Die 83-jährige Dame erhielt einen betrügerischen Anruf von falschen Polizeibeamten. Die Täter berichteten ihr von festgenommenen Einbrechern, die einen Notizzettel bei sich hatten, auf dem ihre Adresse vermerkt war. Um die Seniorin zu schützen, würden die falschen Polizisten ihre Wertgegenstände abholen. Im Zeitraum zwischen 15.50 Uhr und 16.10 Uhr klingelte der Täter an der Tür der 83-Jährigen in der Oberen Leopoldstraße und erbeutete Schmuck und Bargeld im Wert von über 10.000 Euro.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

etwa 20 Jahre alt

zirka 170 cm groß

hagere Statur

trug ein schwarzes Basecap

Die Kriminalpolizei Coburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 bei der Kripo zu melden.

Präventionsvideo zum Thema Callcenter-Betrug:

„Neun Minuten, die euch, euren Großeltern und Eltern helfen können, sich vor Betrug zu schützen.“ Mit diesen Worten appelliert die Polizei Oberfranken an alle Altersgruppen, sich mit dem Thema Callcenter-Betrug auseinanderzusetzen. Die Polizei empfiehlt, bei Anrufen von unbekannten Nummern stets vorsichtig zu sein, keine persönlichen Daten preiszugeben und niemals Geld oder Wertgegenstände an Fremde zu übergeben. Im Zweifelsfall sollte die Polizei kontaktiert werden.

Präventionsvideo