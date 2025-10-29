KEMPTEN. Am 29.10.2025 ereignete sich gegen 08:15 Uhr ein folgenschwerer Auffahrunfall am Berliner Platz. Insgesamt wurden acht Personen verletzt.

Ein mit zwei deutschen und einem aserbaidschanischen Staatsangehörigen besetzter Transporter befuhr die Kaufbeurer Straße in Fahrtrichtung Schumacherring. Am Berliner Platz schaltete die Ampel auf Rot, weshalb der 28-jährige Fahrer des Transporters bis zum Stillstand abbremste. Hinter dem Transporter befuhr ein Linienbus die Kaufbeurer Straße in gleicher Richtung. Der ebenfalls 28-jährige deutsche Busfahrer erkannte die auf Rot schaltende Ampel zu spät und fuhr dem Transporter, trotz unmittelbar eingeleiteter Gefahrenbremsung, auf das Heck auf. Der Aufprall war so heftig, dass der Transporter in den Kreuzungsbereich gestoßen wurde und erst nach der Kreuzung zum Stehen kam. Durch den Aufprall wurden alle drei Insassen des Transporters verletzt. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt ca. zwanzig Personen. Durch den Aufprall verletzten sich fünf der Insassen im Linienbus. Insgesamt wurden drei Personen schwer und fünf Personen leicht verletzt. Die Verletzten wurden von mehreren Rettungswägen und mehreren Krankentransportwägen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 75.000 Euro. Der rechte Fahrstreifen der Kaufbeurer Straße wurde für ca. eineinhalb Stunden gesperrt, weshalb es zu Verkehrsstörungen kam. Die Feuerwehr Kempten befand sich mit zwei Einsatzfahrzeugen und acht Einsatzkräften an der Unfallstelle und übernahm Absicherungsmaßnahmen und Reinigungsarbeiten. (VPI Kempten)

