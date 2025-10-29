BAD KÖTZTING. LKR. CHAM. Am Montag kam es zu einem Brandfall in einer Badewelt in Bad Kötzting. Nach der Begehung des Brandortes durch Brandermittler der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bleibt die Brandursache weiterhin ungeklärt.

Wie bereits berichtet war in einem Schwimmbad in Bad Kötzting am Montagnachmittag ein Feuer im Küchenbereich ausgebrochen. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde die Badestätte geräumt. Neben sechs leicht verletzten Personen entstand auch ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich.

Nachdem der Brandort am Dienstag durch Brandermittler der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg begutachtet wurde, bleibt die genaue Brandursache zunächst unklar. Durch die ermittelnden Beamten der Polizeiinspektion Bad Kötzting wird nun ein Brandgutachten über die Versicherung angeregt. Solange bleibt der Brandort sichergestellt und die Schwimmstätte folglich geschlossen.