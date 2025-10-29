NIEDERBAYERN. Aufgrund mehrerer Fälle im Zusammenhang mit Bestellungen von Heizmaterial über das Internet fielen mehrere Verbraucher auf betrügerische Angebote herein. Das Polizeipräsidium Niederbayern appelliert – seien Sie vorsichtig vor vermeintlich günstigen Angeboten.

Online-Shops bieten neben einer großen Produktpalette auch bequeme Bestellmöglichkeiten. Gerade zu Beginn der Heizperiode sind Verbraucher häufig auf der Suche nach günstigen Angeboten von Heizmaterial. Doch Vorsicht – hinter dem Online-Händler können sich auch Betrüger verbergen, die Kunden mit sog. Fake-Shops (gefälschte Online-Shops) durch scheinbar günstige Preise – vor allem bei stark gefragten Produkten, wie derzeit Holzpellets, Brennholz oder Heizöl abzocken wollen.

Anfang Oktober bestellte eine Frau aus der Gemeinde Perlesreuth (Lkr. Freyung-Grafenau) Heizöl für ca. 700 Euro. Nachdem keine Lieferung erfolgte, erkundigte sich die Frau bei der tatsächlich existenten Firma. Es stellte sich heraus, dass das Unternehmensprofil zur Erstellung einer Fakeseite verwendet wurde.

Ähnlich erging es einem Mann aus Bischofsmais (Lkr. Regen) bereits Mitte September. Nachdem er für die Bestellung einer Tonne Holzpellets eine Anzahlung von rund 250 Euro bezahlte, stellte sich im Nachhinein heraus, dass er auf einer Betrugsseite, die der Seite es tatsächlich existierenden Händlers nachempfunden wurde, hereinfiel.

Die Polizeiinspektion Dingolfing ermittelt derzeit in mehreren Fällen gegen die bislang unbekannten Betreiber eines Fakeshops. Verbraucher erstatteten Strafanzeige, da sie bei der Bestellung von Holzpellets auf die Betrugsseite hereingefallen sind. Trotz Vorauszahlung von insgesamt rund 3.000 Euro kam es zu keiner Lieferung.

So können Sie sich vor Betrug beim Online-Shopping schützen

Keine Spontankäufe: Bevor Sie ein Produkt in den Warenkorb eines Online-Shops legen, sollten Sie den Preis des Produkts bei anderen Anbietern sowie dem Händler vor Ort vergleichen. Betrüger locken ihre Opfer mit niedrigen Preisen

Informieren Sie sich: Geben Sie den Namen des Online-Shops in eine Suchmaschine ein, dadurch können Sie negative Erfahrungen/Bewertungen anderer Kunden herausfinden und müssen sich nicht auf die Versprechungen der Shop-Betreiber verlassen. In vielen Foren erfahren Sie ebenfalls, ob Ihr gewählter Online-Händler unseriöse Geschäftspraktiken anwendet.

Wählen Sie sichere Zahlungswege: Der Kauf auf Rechnung kann vor Betrug schützen.

Was tun, wenn man Opfer von Internetbetrug geworden ist