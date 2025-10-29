PASSAU. Der seit Dienstag, den 21.10.2025, vermisste 13-Jährige konnte am Mittwoch, den 28.10.2025, durch die Polizei Duisburg aufgegriffen werden. Er hielt sich wohl bei Familienangehörigen in Duisburg auf.

Die Polizeiinspektion Passau bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Passau, Tel.: 0851/9511-1031

Veröffentlicht: 29.10.2025, 07.50 Uhr