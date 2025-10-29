PIDING, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Montag, den 27. Oktober 2025, wurde ein Pkw-Fahrer auf der A8 einer Polizeikontrolle unterzogen. Im Rahmen dessen konnten über 10 Kilogramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen in dieser Sache. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Am späten Montagabend (27. Oktober 2025), gegen 22.20 Uhr, wurde ein 40-jähriger Pkw-Fahrer durch Beamte der Grenzpolizeiinspektion Piding auf der A8 (Höhe Tank- und Rastanlage Piding Süd) kontrolliert. Die Schleierfahnder bewiesen dabei mal wieder den richtigen Riecher, denn bei der Durchsuchung des Pkw mit serbischer Zulassung konnte in einem professionellen Schmuggelversteck über 10 Kilogramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden.

Noch vor Ort wurde der dringend tatverdächtige serbische Staatsangehörige vorläufig festgenommen. Das Fachkommissariat 4 der Kriminalpolizei Traunstein, welches für Rauschgiftdelikte zuständig ist, übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die weiteren Ermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft Traunstein stellte Haftantrag gegen den 40-jährigen Tatverdächtigen. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ nach Vorführung am 28. Oktober 2025 Haftbefehl gegen diesen und er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Ermittlungen dauern weiter an.