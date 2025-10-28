ASCHAFFENBURG. Seit Samstagnachmittag wird eine 13-Jährige aus dem Stadtgebiet vermisst. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 13-jährige Tamara Heinig verließ am Samstag, gegen 13:00 Uhr, ihre Wohnadresse in der Innenstadt. Als sie am Abend nicht mehr zurückkehrte, meldeten Angehörige sie als vermisst. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Zuletzt hielt sie sich dem Sachstand nach in Frankfurt auf.

Sie wird wie folgt beschrieben:

165 cm groß

sehr schlank

Kurze schwarz-rote Haare

Dunkel bekleidet - keine Details bekannt

Hinweise nimmt die Aschaffenburger Polizei unter 06021/857-2230 entgegen.