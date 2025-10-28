AIGLSBACH, LKR. KELHEIM. Nachdem es am frühen Montagmorgen (20.10.2025) zu einem Übergriff auf einen ausländischen Reisebus in der Nähe von Aiglsbach gekommen ist, konnte nun ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Dem aktuellen Ermittlungsstand nach wurde ein kleinerer Reisebus unter anderem mittels Handzeichen und Zeigen einer Kelle gegen 03:30 Uhr von drei Männern auf der A93 zum Abfahren von der Autobahn und anschließendem Anhalten gebracht. Im weiteren Verlauf führten die Männer eine Art Kontrolle durch, wobei Bargeld und Dokumente des Busfahrers gestohlen wurden. Nach wenigen Minuten flüchteten die Männer wieder über die Autobahn.

Nun konnte die Kriminalpolizeiinspektion Landshut einen Tatverdächtigen ermitteln. Dabei handelt es sich um einen 30-jährigen Albaner, der bereits aufgrund einer anderen Tat nach Erlass eines Haftbefehls festgenommen werden konnte. Die Ermittlungen zur Feststellung der beiden weiteren Tatverdächtigen werden weiterhin mit Hochdruck geführt.

Veröffentlicht: 28.10.2025, 13.50 Uhr