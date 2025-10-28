Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hof und des Polizeipräsidiums Oberfranken

OBERKOTZAU, LKR. HOF. Sonntagabend trafen zwei Personengruppen in Oberkotzau aufeinander. Zunächst ging es um ein Drogengeschäft – dieses lief jedoch aus dem Ruder. Zwei Männer und ein Jugendlicher sitzen nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen trafen sich zwei 39 und 47 Jahre alte deutsche Staatsangehörige gegen 18.45 Uhr in der Oberkotzauer Bahnhofstraße mit einem 15-jährigen Syrer, der in Begleitung eines 17-jährigen Deutschen war, mutmaßlich um Drogen zu kaufen. Der 47-Jährige hatte zudem seinen 14-jährigen deutsch-simbabwischen Sohn dabei.

Bei der Übergabe der Drogen kam es zwischen allen Beteiligten zu einer handfesten Auseinandersetzung. Im Verlauf der Auseinandersetzung kamen noch zwei weitere syrische Staatsangehörige im Alter von 21 und 36 Jahren hinzu, um dem 15-Jährigen zu helfen. Im Handgemenge sollen die drei „Käufer“ neben körperlicher Gewalt zur Drohung auch einen Elektroschocker sowie eine Schreckschusspistole eingesetzt und einen der Kontrahenten mit Kabelbinder gefesselt in einen Kofferraum gelegt haben. Einer der Beteiligten griff zu einem Messer.

Die Polizei Hof entschärfte mit Unterstützung von benachbarten Polizeidienststellen und mit einer Vielzahl an Streifen die Lage in der Bahnhofstraße und nahm noch am Tatort sechs der Tatverdächtigen fest. Lediglich der 39-Jährige, der im Verdacht steht, die Schreckschusspistole geführt zu haben, konnte zunächst flüchten. Kräfte des Spezialeinsatzkommandos nahmen ihn gegen 4.30 Uhr am Montagmorgen in seiner Wohnung in Konradsreuth fest.

Die sechs in Oberkotzau Festgenommenen mussten vor Ort ärztlich versorgt werden.

Die Kriminalpolizei in Hof übernahm die Ermittlungen in dem Fall und trug im Verlauf des Montags alle bisher bekannten Erkenntnisse zusammen. Alle sieben Tatverdächtige wurden anschließend auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle gegen sechs der Beteiligten. Die 39 und 47 Jahre alten Tatverdächtigen sowie der 15-jährige Jugendliche befinden sich nunmehr in einer Haftanstalt. Die Haftbefehle gegen drei weitere Tatverdächtige wurden gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Hof durchsuchten im Laufe des Montags die Wohnungen sämtlicher Beschuldigter und ermitteln weiter die Hintergründe der Auseinandersetzung. Die mutmaßlich bei der Tatbegehung verwendete Schreckschusspistole konnte bei einer Absuche in einem Feld bei Oberkotzau aufgefunden und sichergestellt werden.

Aufgrund der noch laufenden und umfangreichen Ermittlungen können derzeit keine weitergehenden Informationen zu einzelnen Tathandlungen mitgeteilt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand werden sich alle Beteiligte strafrechtlich verantworten müssen. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hof unter anderem wegen versuchten Totschlags, Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Freiheitsberaubung.