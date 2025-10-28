BAD KÖTZTING. LRK. CHAM. Am späten Montagnachmittag kam es in der Küche eines Schwimmbad in Bad Kötzting zu einer Brandentwicklung, die einen hohen Sachschaden forderte.

Am Montag, 27. Oktober wurde kurz vor 17:00 Uhr durch die integrierte Leitstelle ein Brand in einer Badestätte in Bad Kötzting mitgeteilt. Vor Ort war ein Großaufgebot an Kräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz. Es folgte die Räumung der Schwimmstätte, bei der rund 400 Personen betroffen waren. Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle und löschte den Brand.

Das Feuer war im Küchenbereich des Schwimmbades ausgebrochen. Durch die dadurch entstandene Rauchentwicklung wurden sechs Personen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führt am Dienstag, 28. Oktober im Laufe des Tages eine Begehung des Brandortes durch. Eine Aussage zur genauen Brandursache kann derzeit noch nicht getroffen werden und ist Teil der weiteren Ermittlungen.

Das Bad ist aktuell aufgrund des Brandes bis auf weiteres geschlossen.