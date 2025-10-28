Am 27.10.2025 hat Bayerns Innenminister Joachim Hermann entschieden, dass der Leitende Kriminaldirektor Michael Haber neuer Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West wird.

Die entsprechende Pressemeldung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration finden Sie hier. (Polizeipräsidium Schwaben Süd/West)

