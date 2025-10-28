VILSHOFEN AN DER DONAU, LKR. PASSAU. Bei einer Personenkontrolle am Sonntag (26.10.2025) in einem Zug konnten Schleierfahnder Betäubungsmittel sicherstellen.

Die Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau kontrollierten einen 24-jährigen Fahrgast in einem ICE in Richtung Passau auf Höhe Vilshofen a. d. Donau. In seinem Gepäck fanden die Beamten rund 900 Gramm Amphetamin sowie 15 Gramm Kokain. Der 24-jährige Deutsche wurde vorläufig festgenommen. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau übernommen.

Am Montag (27.10.2025) wurde er beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, wobei der von der Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl erlassen wurde. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 28.10.2025, 08.55 Uhr