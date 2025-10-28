LAM. LKR. CHAM. Am vergangenen Wochenende entdeckten Wanderer im Gemeindegebiet Lam, Landkreis Cham, nahe der tschechischen Grenze, einen toten Tierkadaver. Die Polizeiinspektion Bad Kötzting hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde der Tierkadaver zunächst durch Wanderer entdeckt. In der Folge wurde ein ehrenamtliches Mitglied des Netzwerks Großer Beutegreifer kontaktiert, der den Tierkadaver anschließend zur Polizeiinspektion Cham verbrachte. Der Kadaver wurde durch die Polizei sichergestellt. Bei dem Tierkörper handelt es sich augenscheinlich um ein junges Wildtier, welches Verletzungen aufweist. Zur Bestimmung der Tierart sowie der Herkunft wurde über die Staatsanwaltschaft Regensburg Zweigstelle Straubing ein Gutachten in Auftrag gegeben. Nach einer ersten Einschätzung könnte es sich bei dem Tier um einen jungen Wolf handeln - eine abschließende Bestätigung steht jedoch aus und bleibt den Ergebnissen des Gutachtens vorbehalten. Die Polizeiinspektion Bad Kötzting hat die weiteren Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz übernommen. Im Rahmen der bisherigen Maßnahmen wurde am heutigen Tag das ehrenamtliche Mitglied des Netzwerks Großer Beutegreifer als Zeuge vernommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zur abschließenden Klärung der Verletzungsursache erfolgt ebenfalls die Kontaktaufnahme mit der Staatsanwaltschaft Regensburg mit dem Ziel die Verletzungsursache in einem fachspezifischem Institut zu klären.

Personen, die in den Tagen vor dem 26. Oktober im Bereich der Gemeinde Lam, insbesondere in Grenznähe, Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Fund stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kötzting unter der Telefonnummer 09941 / 9431-0 in Verbindung zu setzen.