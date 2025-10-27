PASSAU. Nach einem Telefonbetrug konnten Beamte der Kriminalpolizei zwei Tatverdächtige festnehmen. Beide Männer wurden zwischenzeitlich inhaftiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau übernommen.

Ein 84-Jähriger hat am Mittwoch (22.10.2025) einen Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters erhalten. Dieser gab vor, dass es wohl bei der Bank zu einem Betrugsfall gekommen und der Senior auch davon betroffen sei. Der 84-Jährige wurde am Telefon angewiesen, am nächsten Tag Bargeld abzuheben. Bei einem erneuten Anruf teilte ihm der vermeintliche Bankmitarbeiter mit, dass die Kriminalpolizei bei ihm vorbei kommen werde, um das Bargeld zu überprüfen. Zwischenzeitlich erkannte der 84-Jährige den Telefonbetrug und informierte die Polizei.

Am Freitag (24.10.2025) konnten schließlich zwei Männer, die an der Wohnadresse des Mannes erschienen, von Beamten der Kriminalpolizei festgenommen werden. Es handelt sich um zwei tschechische Männer im Alter von 31 und 62 Jahren. Sie wurden am Samstag (25.10.2025) beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dabei wurden die von der Staatsanwaltschaft Passau beantragten Haftbefehle wegen des Verdachts des versuchten Betrugs erlassen und beide anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, 09421/868-1015

Veröffentlicht: 27.10.2025, 15.10 Uhr