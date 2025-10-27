TEISENDORF, LKR. TRAUNSTEIN. Am Donnerstagnachmittag, 23. Oktober 2025, stellten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Piding im Rahmen einer Kontrolle im Zug mehrere Kilogramm Betäubungsmittel sicher. Ein 30-jähriger Mann wurde wegen des Verdachts mehrerer Straftaten im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität festgenommen und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahmen die Ermittlungen.

Den richtigen Riecher hatten am Donnerstag (23. Oktober 2025), gegen 14.05 Uhr, Beamte der Grenzpolizeiinspektion Piding, als die für den Zugverkehr spezialisierten Beamten im Bereich Teisendorf einen 30-Jährigen während der Zugfahrt kontrollierten. Die Fahnder stellten dabei mehrere Kilogramm verschiedener Rauschmittel sicher. Neben Substanzen wie Amphetamin, Kokain, Ecstasy sowie Haschisch konnten auch einige bislang unbekannte flüssige Substanzen sichergestellt werden. Eine genaue Bestimmung dieser flüssigen Bestandteile steht derzeit noch aus.

Der 30-jährige Mann aus Niedersachsen wurde wegen des Verdachts von mehreren Straftaten im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität festgenommen. Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen an seinem Wohnort stellte die dort zuständige Polizei weitere größere Mengen Betäubungsmittel sicher.

Nach den ersten Maßnahmen durch Beamte der Grenzpolizeiinspektion Piding übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die weiteren Ermittlungen. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein werden diese durch das Fachkommissariat 4 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein nun fortgeführt.

Auf Grund des vorliegenden Sachverhalts beantragte die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den einschlägig polizeibekannten Mann. Dieser wurde im Laufe des Freitags (24. Oktober 2025) dem zuständigen Richter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Nach Erlass eines Untersuchungshafbefehls wurde der deutsche Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.