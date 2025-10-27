KRUMBACH. Am Montag, 27.10.2025, gegen 06:40 Uhr, wurde der Polizei eine Rauchentwicklung in der Straße „Lettenberg“ gemeldet. Der Brand eines am Wohnhaus angebauten Wintergartens wurde durch eine Nachbarin entdeckt, welche die Feuerwehr verständigte.

Vor Ort konnte der Brand eines Wintergartens mit starker Rauchentwicklung festgestellt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Krumbach und die Freiwillige Feuerwehr Niederraunau waren mit 40 Einsatzkräften vor Ort, löschten das Feuer im Wintergarten und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus. Die beiden Bewohner, im Alter von 68 und 67 Jahren, konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Der Wintergarten brannte komplett aus. Das Wohngebäude wurde durch den Brand und die starke Rauchentwicklung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Es wird aktuell von einem Schaden von ca. 50.000 Euro ausgegangen. Die Brandursache ist momentan Gegenstand der Ermittlungen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernommen. (PI Krumbach | KPI Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).