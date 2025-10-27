1761. Häufung von Einbruchsdiebstählen – Oberschleißheim / Unterscheißheim

Am Freitag, 24.10.2025, zwischen 17:45 Uhr und 22:15 Uhr, kam es zu drei Einbruchsdiebstählen im Bereich Unterschleißheim und Oberschleißheim. In allen drei Fällen verschafften sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt in die Wohngebäude. Im ersten Fall in Unterschleißheim blieb es beim Versuch, denn die unbekannten Täter ließen ohne die Wohnung zu betreten nach kurzer Zeit von der weiteren Tatausführung ab und entfernten sich von dem Mehrfamilienhaus.

In einem weiteren Fall in Unterschleißheim betraten sie die Wohnung eines Mehrfamilienhauses und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet.

Bei einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in Oberschleißheim wurde Schmuck entwendet.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 53 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Hauptstraße und Furtweg (Unterschleißheim) sowie in der Feierabendstraße (Oberschleißheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

1762. Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte – Schwanthalerhöhe

Am Samstag, 25.10.2025, gegen 21:50 Uhr, verständigte ein Zeuge den Polizeinotruf 110 und teilte eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen auf offener Straße mit. Hierbei seien auch schon Glasflaschen geworfen worden.

Sofort wurde eine Polizeistreife zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, wollte sich eine der beiden beteiligten Personen, eine 33-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, zu Fuß entfernen. Als die Beamten die 33-Jährige ansprachen reagierte sie aggressiv und beleidigte die Polizeibeamten wiederholt. Als sich die 33-Jährige weiter entfernen wollte, stolperte sie und fiel in eine angrenzende Hecke. Die 33-Jährige wirkte erheblich alkoholisiert.

Als die Polizeibeamten an die 33-Jährige herantraten, trat sie einen Polizeibeamten unvermittelt mit dem Fuß. Während die Polizeibeamten die 33-Jährige daraufhin fesselten, kam der vorherige Kontrahent der 33-Jährigen hinzu, ein 36-Jähriger mit kroatischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland, und versuchte, die 33-Jährige aus dem Griff der Polizeibeamten zu befreien.

Durch eine zwischenzeitlich hinzugekommene weitere Streifenbesatzung konnte der 36-Jährige schließlich fixiert und ebenfalls gefesselt werden. Auch er leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und beleidigte die Beamten mehrfach. Währenddessen leistete auch die 33-Jährige weiterhin Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und trat erneut nach den Polizeibeamten. Zudem beleidigte und bedrohte sie die Einsatzkräfte und spuckte einem Polizeibeamten ins Gesicht.

Beide Tatverdächtigen wurden anschließend auf eine Münchner Polizeiinspektion verbracht. Sie wirkten erheblich alkoholisiert und verhielten sich fortlaufend aggressiv. Beide wurden über Nacht in Sicherheitsgewahrsam genommen. Im Rahmen des tätlichen Angriffs auf die Polizeibeamten wurde nach aktuellem Stand ein Polizeibeamter verletzt. Er war weiterhin dienstfähig.

Gegen die beiden Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, jeweils unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Körperverletzung und Beleidigung.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 24 geführt.

1763. Sexuelle Belästigung – Neuperlach

Am Samstag, 25.10.2025, 20:05 Uhr, befand sich eine 17-jährige britische Staatsangehörige mit Wohnsitz in München im Perlacher Einkaufszentrum in einem Bekleidungsgeschäft. Ein bislang unbekannter Täter, der im Kassenbereich direkt hinter der 17-Jährigen stand, berührte sie dabei unsittlich, indem er ihr ans Gesäß fasste.

Anschließend folgte der Täter der 17-Jährigen vom Einkaufszentrum bis zum U-Bahnhof Neuperlach Zentrum. Dort stiegen beide in die U 5 Richtung Laimer Platz. Hierbei kam es erneut zu direktem Körperkontakt und Berührungen am Gesäß. Als die 17-Jährige die U-Bahn am Innsbrucker Ring verließ, verständigte sie den Polizeinotruf 110, woraufhin sich der Täter in unbekannte Richtung entfernte.

Eine durch die Polizei sofort eingeleitete Sofortfahndung im Nahbereich führte bislang nicht zur Identifizierung des Täters.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des PEP, sowie in der U-Bahn-Linie U5 (Fahrtrichtung Laimer Platz) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1764. Einbruch in Kiosk – Westend

Im Zeitraum von Donnerstag, 23.10.2025, 24:00 Uhr bis Freitag, 24.10.2025, 08:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt in einen Kiosk.

Aus dem Verkaufsraum wurden im Anschluss Tabakwaren in Höhe eines fünfstelligen Betrages entwendet.

Anschließend entfernten sich der oder die unbekannten Täter vom Tatort.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurden vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum von Donnerstag, 23.10.2025, 24:00 Uhr, bis Freitag, 24.10.2025, 08:00 Uhr, im Bereich der Landsberger Straße, Bergmannstraße und Westendstraße (Westend) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1765. Einbruch in Wohnung – Moosach

Am Freitag, 24.10.2025, zwischen 11:30 und 11:40 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsucht und aufgefundenes Bargeld sowie Schmuck entwendet.

Anschließend flüchten die unbekannten Täter vom Tatort.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurden vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat am 24.10.2025, zwischen 11:30 und 11:40 Uhr, im Bereich der Lauinger Straße, Untermenzinger Straße und Dillinger Straße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen

1766. Festnahme nach Diebstahl eines E-Scooters – Ramersdorf

Am Samstag, dem 26.10.2025, gegen 03:30 Uhr, stellte eine Streifenbesatzung zwei männliche Personen fest, die gemeinsam auf einem E-Scooter auf Höhe der Rosenheimer Straße 126 im Bereich des Kustermannparks fuhren.

Bei der anschließenden Kontrolle des 20-Jährigen und des 35-Jährigen, beide mit rumänischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, konnte festgestellt werden, dass der genutzte E-Scooter der Marke Zamelux Green kurz zuvor entwendet worden war. Der E-Scooter wurde daraufhin sichergestellt und die beiden Tatverdächtigen wurden nach Anzeigenerstattung wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wieder entlassen.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.