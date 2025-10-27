SCHEßLITZ, LKR. BAMBERG. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich Diebe Zutritt zu einem Geschäftsgebäude in Scheßlitz. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Donnertag, 20.30 Uhr, bis Freitag, 7 Uhr, schlugen die Täter ein Fenster des Lebensmittelgroßhandels im Industriegebiet in der Straße „Am steinernen Kreuz“ ein und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. Darin brachen sie die Bürotüren auf und durchwühlten die Zimmer. Sie erbeuteten mehrere tausend Euro Bargeld und hochpreisige Uhren im Wert von zirka 100.000 Euro. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt vom Tatort. Der entstandene Sachschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 mit der Kripo Bamberg in Verbindung zu setzen.