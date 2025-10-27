FURTH IM WALD. LKR. CHAM. Am Donnerstagnachmittag, den 16. Oktober, wurde in einem Waldstück nahe des Drachensees eine skelettierte Leiche durch einen Spaziergänger entdeckt. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und führt die Ermittlungen.

Der Fund wurde der Polizei gegen 15.30 Uhr gemeldet, nachdem ein Spaziergänger in dem bewaldeten Gebiet unweit des Drachensees menschliche Überreste aufgefunden hatte. Beamte der Polizeiinspektion Furth im Wald nahmen umgehend die ersten Maßnahmen vor Ort auf und sicherten den Fundbereich großräumig ab. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat noch am selben Tag die weiteren Ermittlungen übernommen. Vor Ort wurden durch die Kriminalpolizei Regensburg umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die Rechtsmedizin war von Beginn an in die Ermittlungen eingebunden. Im Verlauf der letzten Woche wurde eine rechtsmedizinische Obduktion der sterblichen Überreste vorgenommen.

Angaben zur Identität sowie zum Geschlecht der verstorbenen Person können derzeit noch nicht gemacht werden. Zur weiteren Identifizierung wurde die DNA der aufgefundenen Person ermittelt, welche nun im In- und Ausland mit dem polizeilichen Datenbestand abgeglichen wird. Ein Abgleich mit nationalen und internationalen Vermisstenfällen ist darüber hinaus ebenfalls im Gange. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.