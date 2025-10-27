Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Coburg und des Polizeipräsidiums Oberfranken

COBURG. In einem Kiosk in der Coburger Innenstadt kam es in der Nacht zum Sonntag zu einer Schlägerei. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Kurz vor dem Wechsel von der Sommerzeit auf die Winterzeit wurde eine Schlägerei in der Straße Steinweg gemeldet. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Coburg rückten sofort an. Vor Ort beruhigte sich die Situation rasch, doch ein Zeuge gab an, dass einem jungen Mann während der Auseinandersetzung mehrfach gegen den Kopf getreten worden sei.

Nach Sichtung der vorhandenen Videoaufzeichnungen bestätigte sich der Verdacht. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Coburg wird der Fall als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Als Tatverdächtiger gilt ein 34-jähriger Mann mit deutsch-russischer Staatsangehörigkeit aus Coburg. Er konnte anhand der Aufnahmen identifiziert und festgenommen werden.

Das Opfer, ein 18-jähriger Italiener aus Coburg, wurde mit einer Gehirnerschütterung, einer Platzwunde am Kopf und einem Hämatom im Gesichtsbereich ins Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige wurde am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Coburg übernommen.