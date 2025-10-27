COBURG. Unbekannte brachen im Verlauf der vergangenen Woche in zwei Einfamilienhäuser ein und entwendeten in beiden Fällen Schmuck. Die Häuser sind nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Die Kripo Coburg sucht nun Zeugen.

Während der Abwesenheit der Anwohner trieben die Einbrecher in der Zeit zwischen Mittwochabend, 22. Oktober, und Sonntagabend, 26. Oktober, ihr Unwesen in der Emil-Bätz-Straße. Offenbar gelangten sie über die Terassentür in die Räumlichkeiten, durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen, nahmen eine Halskette an sich und flüchteten anschließend unerkannt.

Im zweiten Fall brachen sie am Freitagabend, zwischen 17.15 Uhr und 22.45 Uhr, in der Straße „Am Steinberg“ ein Gartentor eines Einfamilienhauses auf. So gelangten sie ins Innere, durchstöberten auch dort die Räume und flüchteten mit Schmuck.

Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die Ermittlungen und prüft einen Tatzusammenhang. Der genaue Entwendungsschaden ist derzeit noch nicht abschließend zu beziffern.

Die Ermittler bitten um Hinweise von Zeugen, die insbesondere am Freitagabend im Bereich der Emil-Bätz-Straße oder in der Straße „Am Steinberg“, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Die Kriminalpolizei Coburg nimmt Hinweise unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen.