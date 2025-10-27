NEUSTADT BEI COBURG. Am Freitagabend brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Patschkestraße ein und entwendeten einen kleinen Tresor. Die Kriminalpolizei Coburg bittet um Hinweise.

Zwischen 20.00 Uhr und 22.45 Uhr drangen die Täter gewaltsam über ein eingeschlagenes Fenster in das Einfamilienhaus ein. Sie durchwühlten mehrere Räume und nahmen einen kleinen Tresor mit. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro, der Sachschaden auf etwa 5.000 Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Patschkestraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden.