HOFKIRCHEN, LKR. PASSAU. Am 26.10.2025 gegen 02:30 Uhr wurden die Bewohner eines landwirtschaftlichen Anwesen in einem kleinen Ortsteil im Gemeindebereich Hofkirchen durch einen lauten Knall wach. In der Folge stellten sie fest, dass eine Scheune auf ihrem Besitz bereits im Vollbrand stand.

Durch sofortiges Einschreiten des Hofbesitzers konnte dieser unter Zuhilfenahme eines Laders ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäudeteile verhindern. Die Scheune diente als Lagerplatz für diverse motorbetriebene Gerätschaften und Fahrzeuge. Weiter waren dort Enten und Gänse untergebracht. Zu Personenschäden bzw. weiteren Gebäudeschäden ist es nicht gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sind ein paar Enten Opfer des Feuers geworden. Ob noch weitere Tiere in der Scheune verendeten, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschließend gesagt werden.

Vor Ort war ein Großaufgebot der Feuerwehren Hofkirchen, Garham, Eging a. See, Albersdorf, Hilgartsberg, Neßlbach und Schwanenkirchen mit insg. rund 85 Einsatzkräften in die Löscharbeiten involviert - diese waren gegen 04:00 Uhr bereits beendet.

Die Beamten der Polizeiinspektion Vilshofen a.d. Donau waren ebenfalls unverzüglich nach Alarmierung vor Ort und haben erste Ermittlungen in die Wege geleitet.

Was die Brandursache betrifft, können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine konkreten Aussagen getroffen werden, da die Brandstelle lange Zeit aufgrund noch anhaltender Glutnester nicht betreten werden konnte.

Hinsichtlich einer Fremdeinwirkung liegen derzeit keinerlei Erkenntnisse vor. Obligatorisch wurde die Kriminalpolizei Passau in die Ermittlungen eingebunden.

Der Gesamtschaden wird vorläufig auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Bei Vorliegen weiterer relevanter Erkenntnisse wird nachberichtet.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 27.10.2025, 07.45 Uhr