1760. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 76-Jähriger – Trudering-Riem

- siehe Medieninformation vom 26.10.2025, Nr. 1759

Wie bereits berichtet, wurde seit Sonntag, 26.10.2025, gegen 18:00 Uhr, eine 76-Jährige in Trudering-Riem vermisst.

Sie wurde noch am selben Tag gegen 23:35 Uhr durch einen aufmerksamen Trambahnfahrer in der Trambahn angetroffen. Die hinzugerufene Polizeistreife brachte die 76-Jährige wohlbehalten zurück nach Hause.

Die Öffentlichkeitsfahndung zum Fall wurde entsprechend gelöscht.