HAUSEN, LKR. FORCHHEIM. Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Außenwand der Grundschule in Hausen mit roter Farbe beschmiert. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

An der Fassade der Schule stellten Beamte mehrere rote Schriftzüge fest, darunter „187“, „ACAB“ und „FCK GRN“. Der oder die Täter verursachten dadurch einen Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Streifenbeamte der Polizeiinspektion Forchheim sicherten vor Ort Spuren. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Bamberg.

Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Grundschule in Hausen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 bei der Kriminalpolizei Bamberg zu melden.