NÜRNBERG. (1014) In der Nacht von Freitag (24.10.2025) auf Samstag (25.10.2025) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd einen Graffitisprayer fest, der zuvor mutmaßlich eine abgestellte U-Bahn mit diversen Schriftzügen beschmiert hatte. Der Sachschaden wird mit mehreren tausend Euro beziffert.



Gegen 00:15 Uhr ging die Mitteilung über zwei Graffitisprayer im Bereich eines Abstellgleises in der Ingolstädter Straße ein. In unmittelbarer Nähe traf die anfahrende Streife auf einen jungen Mann (18, deutsch) und kontrollierte ihn. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten diverse Sprayerutensilien, einen originalverpackten Overall und Gummihandschuhe.

Auf einer abgestellten U-Bahn wurden frische Schriftzüge auf einer Länge von ca. sieben Metern festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Bei dem 18-Jährigen führten die Beamten eine erkennungsdienstliche Behandlung sowie eine DNA-Entnahme durch. Im Anschluss konnte er seinen Weg fortsetzen. Er muss sich in einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten. Die Ermittlungen bzgl. des zweiten, mutmaßlich geflüchteten Täters, laufen.

Erstellt durch: Janine Mendel