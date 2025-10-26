MARKT INDERSDORF, LKR. DACHAU. Am Samstag (25.10.2025) in den frühen Morgenstunden entwendeten bislang unbekannte Täter in Markt Indersdorf einen Toyota. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Der dunkle Toyota Land Cruiser parkte in der Nacht von Freitag auf Samstag vor der Garage des Besitzers an der Dachauer Straße im Ortsteil Karpfhofen. Zwischen 01:50 und 05:30 Uhr wurde der Geländewagen im Wert von ca. 70.000 Euro gestohlen.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.