1999 – Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt

Innenstadt – Am gestrigen Samstag (25.10.2025) ereignete sich bei einer Einsatzfahrt in der Wertachstraße ein Verkehrsunfall. Vier Personen wurden dabei verletzt.

Gegen 22.30 Uhr war eine Polizeistreife mit Blaulicht zu einem Einsatz unterwegs. Dabei überholte die Streife in der Wertachstraße einen BMW. Dessen 71-jähriger Fahrer bog nach derzeitigem Stand unvermittelt nach links ab, um offenbar verbotenerweise, entgegen der Fahrtrichtung, in die Mittelstraße einzufahren. Bei der Mittelstraße handelt es sich um eine Einbahnstraße. Dabei stießen der BMW und das Streifenfahrzeug zusammen. Das Streifenfahrzeug kollidierte anschließend mit einer dortigen Hausfassade.

Der 71-Jährige sowie dessen Beifahrerin sowie beide Insassen des Streifenfahrzeugs wurden bei dem Unfall mindestens leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf gut 70.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 71-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Die Beifahrerin des BMW ist türkische Staatsangehörige, alle drei weiteren Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

2000 – Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Lechhausen – Am Freitag (24.10.2025) entwendete eine Frau in einem Drogeriemarkt in der Neuburger Straße mehrere Waren. Mitarbeiter stoppten die Frau und alarmierten die Polizei.

Gegen 12.45 Uhr befand sich eine 72-Jährige in dem Drogeriemarkt. Dort steckte sie sich eine hochwertige Parfümflasche in ihre Jackentausche. Anschließend legte sie einen hochpreisigen Medizinartikel in die Verpackung eines günstigen Produkts, welches sie an der Kasse bezahlte. Nach Verlassen des Geschäfts hielten Mitarbeiter die Frau auf und alarmierten die Polizei. Die Beamten kamen vor Ort, stellten die Artikel sicher und übergaben diese an die Mitarbeiter. Die 72-Jährige musste die Beamten zur Dienststelle begleiten und wurde dort erkennungsdienstlich behandelt.

Gegen die 72-Jährige (italienische STA) wird nun wegen Diebstahls sowie Betrugs ermittelt.

2001 – Polizei ermittelt gegen Duo

Innenstadt - Am Freitag (24.10.2025) begingen zwei Frauen offenbar mehrere Ladendiebstähle. Die Polizei nahm sie in der Bahnhofstraße fest.

Gegen 12.30 Uhr hielten sich die zwei 33- bzw. 51-Jährigen in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße auf. Dort wurden sie vom Personal bei einem Diebstahl beobachtet. Die Polizei wurde alarmiert. Vor Ort durchsuchten die Beamten die beiden Frauen und fanden tatsächlich Kleidung bei ihnen auf. Diese wurde teilweise auch in einem mitgeführten Kinderwagen versteckt. Darüber hinaus fanden die Polizisten noch diverse Artikel aus anderen Geschäften, welche nach aktuellem Stand ebenfalls zuvor entwendet wurden. Auch hatten die Frauen Scheren dabei, um sie scheinbar für die jeweiligen Taten zu nutzen. Die Frauen verhielten äußerst unkooperativ und aggressiv. Die Beamten stellten die Artikel sicher und brachten einige davon in die entsprechenden Geschäfte zurück.

Der genaue Beuteschaden muss derzeit noch geklärt werden. Die Polizei ermittelt gegen die beiden 33- bzw. 51-Jährigen u.a. wegen Diebstahls mit Waffen (auf Grund der mitgeführten Scheren).

Beide Frauen sind ukrainische Staatsangehörige.

2002 – Polizei stoppt Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Innenstadt – Am Freitag (24.10.2025) war ein 37-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis in der Stadtbachstraße unterwegs. Die Polizei stoppte die Fahrt.

Gegen 19.30 Uhr fuhr der 37-Jährige mit seinem Auto in der Stadtbachstraße. Eine Polizeistreife hielt den Mann an und führte eine Verkehrskontrolle durch. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann eine ausländische Fahrerlaubnis besaß, die aber schon längere Zeit nicht mehr gültig war. Die Fahrt war somit für ihn beendet.

Gegen den 37-Jährigen (türkische STA) wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

2003 – Polizeibeamte reanimieren erfolgreich

Hammerschmiede – Am Freitag (24.10.2025) reanimierten Polizeibeamte einen 47-Jährigen in der Karlsbader Straße. Der Mann kam ins Krankenhaus.

Gegen 21.30 Uhr lag ein 47-Jähriger bewusstlos auf der Karlsbader Straße. Streifenbeamte stellten bei ihm weder Puls noch Atmung fest und begannen daher sofort mit der Reanimation. Durch die Erste-Hilfe-Maßnahmen kam der Mann schließlich wieder zu sich. Der zwischenzeitlich hinzugerufene Rettungswagen übernahm die weitere Versorgung des Mannes und brachte den 47-Jährigen in ein Krankenhaus. Wir wünschen ihm alles Gute.

2004 – Roller entwendet

Hochzoll – Vergangene Woche wurde ein Roller in der Ortlerstraße entwendet. Die Polizei ermittelt nun.

Im Zeitraum von 15.10.2025 bis 24.10.2025 entwendeten bislang Unbekannte einen grünen Roller der Marke Piaggio. Dieser stand geparkt in der Ortlerstraße. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310 zu melden.

2005 – Polizeibeamte angegangen

Innenstadt – Am Samstag (25.10.2025) ging ein alkoholisierter Mann eine Polizeistreife in der Stegstraße an. Zuvor soll er betrunken mit einem Auto gefahren sein. Er musste in Gewahrsam genommen werden.

Gegen 17.30 Uhr fiel einer Polizeistreife der 44-Jährige auf, als er in der Stegstraße in seinem Auto schlief. Im Vorfeld meldeten Zeugen der Polizei, dass eine offenbar alkoholisierte Person mit dem betreffenden Auto unterwegs sei. Die Beamten sprachen den 44-Jährigen an, der sich umgehend aggressiv verhielt. Als er eine volle Bierflasche gegen die Beamten erhob, musste er zu Boden gebracht werden. Dabei wehrte er sich massiv und verletzte sich offenbar an der mittlerweile zerbrochenen Bierflasche. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Bei dem Mann musste somit eine Blutentnahme durchgeführt werden. Anschließend nahmen die Beamten den 44-Jährigen auf Grund seines Verhaltens in Sicherheitsgewahrsam.

Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, tätlichen Angriff auf und Widerstands gegen Polizeibeamte. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.