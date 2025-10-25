BISCHOFSGRÜN, LKR. BAYREUTH. Der seit dem 16. Oktober vermisste 83-Jährige wurde am Samstagnachmittag in einem Waldgebiet tot aufgefunden.

Ein Mann entdeckte den Leichnam des Vermissten in unwegsamem Gelände in der Nähe von Bischofsgrün. Er wurde zwischenzeitlich geborgen. Nach aktuellem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Bayreuth.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem Mann unterstützt haben.