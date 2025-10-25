EGING A. SEE, LKR. PASSAU: In der Nacht von Freitag, 24.10.2025 auf Samstag, 25.10.2025, wurde ein hochwertiger Pkw, der vor einem Anwesen im Kleiberweg abgestellt war, durch unbekannte Täter entwendet. Der Diebstahl wurde vom Geschädigten heute Mittag festgestellt. Unverzüglich verständigte er die Polizei über den Vorfall.

Den Angaben des Geschädigten zu Folge wurde der blaue neuwertige Pkw der Marke BMW, 530e xDrive am Freitagabend, 24.10.25 vor dem Haus in versperrtem Zustand geparkt. Als der Besitzer heute Mittag (25.10.2025) zu seinem Fahrzeug ging, war der Pkw verschwunden. Der Geschädigte erstattete umgehend Anzeige bei der Polizeiinspektion Vilshofen a. d. Donau.

Die dortigen Beamten haben neben einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen in die Wege geleitet. Der Beuteschaden dürfte im hohen fünfstelligen Eurobereich liegen.

Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat dienen können, nimmt die Polizeiinspektion Vilshofen a. d. Donau unter Tel. 08541/9613-0 entgegen.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Vilshofen an der Donau, Pressebeauftragter, Michael Emmer, Erster Polizeihauptkommissar, Tel. 08541/9613-0.