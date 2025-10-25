GAIMERSHEIM, LKR EICHSTÄTT. Gestern Abend (24.10.2025) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Gaimersheim ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

In der Zeit von 17:00 - 20.00 Uhr verschafften sich die Täter bisherigen Ermittlungen zufolge während der Abwesenheit der Bewohner Zutritt zu dem Anwesen an der Erich-Kästner-Straße.

In der Folge gelangten sie über eine aufgehebelte Terrassentüre ins Innere des Gebäudes.

Nachdem sie diverse Räume durchsucht hatten, verließen sie das Haus offensichtlich auf demselben Weg wieder.

Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag, der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1000.- Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden.