BUCHENBERG. Am 24.10.2025 kam es gegen 13:40 Uhr auf der Staatsstraße 2055 auf Höhe Gablers bei Buchenberg zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkws. Eine 68-jährige Deutsche übersah ein vorausfahrendes Fahrzeug, das an der Einmündung Gablers nach links abbiegen wollte, und fuhr diesem ungebremst auf. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von ca. 11.000 Euro. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Kempten musste aufgrund der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden sowohl die Beteiligten als auch die Insassen des vorausfahrenden Fahrzeugs mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Buchenberg für Verkehrslenkungs- und Absicherungsmaßnahmen im Einsatz. (VPI Kempten)

