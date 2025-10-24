WEIDEN I.D.OPF. In den frühen Morgenstunden des Freitag, 24. Oktober, versuchte eine bislang unbekannte Person im Bereich „Hinter der Schanz“ gewaltsam in ein Geschäftsgebäude einzudringen. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei Weiden hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchte eine bislang unbekannte Person gegen 03:35 Uhr, die Schaufensterscheibe eines Geschäfts im Bereich „Hinter der Schanz“ gewaltsam zu öffnen. Dabei wurde das Glas beschädigt, jedoch nicht vollständig eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehreren tausend Euro. Der bislang unbekannte Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Nach aktuellem Stand entstand kein Entwendungsschaden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Personen, die am Freitag, 24. Oktober, gegen 03:35 Uhr im Bereich „Hinter der Schanz“ verdächtige Beobachtungen gemacht oder auffällige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden oder jeden anderen Polizeidienststelle zu melden.