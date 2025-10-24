1992 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Lechhausen – Am Donnerstag (23.10.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter in der Neuburger Straße. Eine Person wurde dabei verletzt.

Gegen 15.30 Uhr war eine 20-Jährige mit ihrem Auto auf der Neuburger Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Tauroggener Straße übersah die Frau offenbar beim Abbiegen eine 42-jährige E-Scooter-Fahrerin, die parallel auf dem Radstreifen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die 42-Jährige stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen versorgte die Frau vor Ort und brachte sie ins Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

Die 20-Jährige besitzt die deutsche, die 42-Jährige die thailändische Staatsangehörigkeit.

1993 – Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Lechhausen – Am Donnerstag (23.10.2025) ereignete sich auf einem Parkplatz in der Meraner Straße ein Verkehrsunfall. Der Verursacher flüchtete.

Gegen 09.50 Uhr parkte ein 61-Jähriger sein Auto auf dem Parkplatz eines Supermarkts. Während seiner Abwesenheit touchierte offenbar ein Transporter das Auto und fuhr davon. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310 zu melden.

1994 - Alkoholisierte Autofahrerin gestoppt

Hochfeld - Am heutigen Freitagmorgen befuhr eine 23-jährige Autofahrerin das Gleisbett der Straßenbahn in der Haunstetter Straße. Wie sich herausstellte, stand die Frau unter Alkoholeinfluss.

Gegen 02.00 Uhr bog die Frau von der Rote-Torwall-Straße auf die Haunstetter Straße.

Dabei fuhr sie jedoch nicht auf die Fahrbahn, sondern auf die Straßenbahngleise. Hier setzte sie ihre Fahrt fort, bis sie schließlich im Gleisbett landete und mit dem Unterboden ihres Fahrzeugs aufsetzte.

Ein von der Polizei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Aus diesem Grund wurde bei der 23-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt.

Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an Pkw und Gleisbett beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Die Frau erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols. Sie hat die deutsche Staatsbürgerschaft.

1995 - Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Hochfeld - Im Tatzeitraum von Mittwoch (22.10.2025), 22.45 Uhr bis Donnerstag (23.10.2025), 13.30 Uhr, wurde ein in der Haunstetter Straße geparkter Porsche Oldtimer beschädigt.

Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 19 ½ ab. Als er am nächsten Tag zu seinem Pkw zurückkam, stellte er fest, dass der rechte Außenspiegel abgerissen wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Die Polizei Augsburg Süd bittet nun Zeugen, die Hinweise auf Tathergang oder Täter geben können, sich unter der Tel. 0821/323-2710 zu melden.

1996 – Polizeieinsatz wegen verdächtiger Person

Innenstadt – Am heutigen Freitag (24.10.2025) löste ein alkoholisierter Mann einen Polizeieinsatz in der Innenstadt aus. Er wurde festgenommen.

Gegen 09.15 Uhr wurde die Polizei über einen Mann informiert, der sich in einem Supermarkt in der Viktoriastraße auffällig verhalten soll. Zudem verstecke er augenscheinlich einen verdächtigen Gegenstand unter seiner Kleidung und drohte den Angestellten. Aus diesem Grund kamen mehrere Einsatzkräfte vor Ort. Eine Streife nahm den 38-Jährigen widerstandslos vor dem Supermarkt fest. Er war mit über zwei Promille deutlich alkoholisiert. Bei dem Mann fanden die Beamten eine Patrone auf, welche offenbar für Schreckschusswaffen verwendet wird. Aus diesem Grund durchsuchte die Polizei im Anschluss die Wohnung des Mannes. Dabei wurde nichts Verdächtiges aufgefunden.

Gegen den Mann (litauische STA) wird nun unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung und Hausfriedensbruchs ermittelt.