REGENSBURG. Am Donnerstag, den 23. Oktober, gegen 23 Uhr, soll ein 21-jähriger Deutscher im Regensburger Ostenviertel von mehreren bislang unbekannten Personen körperlich attackiert und beraubt worden sein. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll sich ein 21-jähriger Deutscher, zur genannten Zeit im Ostenviertel von Regensburg aufgehalten haben, als er unvermittelt von einer Personengruppe angegangen worden sei. Nach seinen Angaben hätten ihn mehrere bislang unbekannte Tatverdächtige gemeinschaftlich körperlich attackiert. Im weiteren Verlauf hätten die Angreifer das Mobiltelefon sowie die Geldbörse des Geschädigten an sich genommen und seien anschließend in Richtung der nahegelegenen Grünanlage, in Richtung Osttangente, geflüchtet. Der Geschädigte erlitt nach derzeitigen Informationen leichte Verletzungen. Nach Aussage des Geschädigten habe es sich um mindestens sechs bislang unbekannte Personen gehandelt. Eine nähere Beschreibung der Tatverdächtigen liegt derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Raubdelikts aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die am Donnerstag, den 23. Oktober, gegen 23 Uhr, im Bereich „An der Irler Höhe“ oder der angrenzenden Grünanlage verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.