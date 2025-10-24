PASSAU, A3. Bei einer Kontrolle am 23.10.2025 fanden Schleierfahnder eine hohe Summe Bargeld. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgrund des Verdachts der Geldwäsche übernommen.

Die Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau kontrollierten den Audi Q7 gegen 10.30 Uhr am Parkplatz Hammerbach in Fahrtrichtung Österreich. Das Fahrzeug war besetzt mit einem 33-jährigen Ukrainer. Bei der Kontrolle konnten die Beamten in einem Rucksack circa 200.000 Euro auffinden.

Da der Ukrainer keinerlei Auskünfte über die Herkunft und die Besitzverhältnisse des Bargeldes geben konnte und wollte, wurde das Geld in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Passau beschlagnahmt, da der Verdacht der Geldwäsche besteht.

Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Passau und der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Der 33-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Veröffentlicht: 24.10.2025, 11.00 Uhr